SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Polis, Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, İskele-KarpazAnayolu’nun Boğaz mevkii ile harup ambarları mevkii arasında görüş mesafesinin yer yer azaldığı ve yollar içerisinde su birikintileri oluştuğu belirtilerek bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi…