SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!
Polis sürücüleri uyardı!
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Polis, Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüleri uyardı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, İskele-KarpazAnayolu’nun Boğaz mevkii ile harup ambarları mevkii arasında görüş mesafesinin yer yer azaldığı ve yollar içerisinde su birikintileri oluştuğu belirtilerek bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi…
Etiketler : Polis, Karpaz bölgesi, sağanak yağış, uyarı
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