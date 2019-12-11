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SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

SÜRÜCÜLERİN DİKKATİNE!

Polis sürücüleri uyardı!

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Polis, Karpaz bölgesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle sürücüleri uyardı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, ülkeyi etkisi altına alan sağanak yağış nedeniyle, İskele-KarpazAnayolu’nun Boğaz mevkii ile harup ambarları mevkii arasında görüş mesafesinin yer yer azaldığı ve yollar içerisinde su birikintileri oluştuğu belirtilerek bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri istendi…

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