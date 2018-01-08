Survivor ne zaman? 2018 Survivor yarışmacıları...

TV8 kanalının mücadele, hırs, açlık ve zor şartların bir arada yaşandığı yarışma olan Survivor'ın başlamasına çok az bir süre kaldı. Survivor 2018 için nefesler tutuldu. İşte Suvivor 2018 ayrıntıları...

SURVİVOR 2018 NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TV8 kanalının sahibi olan Acun Ilıcalı, kendi kanalında yayınlanan Gel Konuşalım adlı sabah programına konuk olarak, Survivor 2018'in ne zaman başlayacağını duyurdu. Survivor 2018 bu yıl 10 Şubat 2018 tarihinde başlayacak.

SURVİVOR 2018 GÖNÜLLÜLER TAKIMINDAKİ İLK İSİM

Acun Ilıcalı, sosyal medya üzerinden Survivor 2018'de yarışacak bir ismi daha açıkladı. Survivor 2018'de merakla beklenen Gönüllüler takımı kadrosunda yarışacak olan isim milli atlet Nevin Yanıt oldu...

SURVİVOR 2018 YARIŞMACILARI

-Cumali Akgül

-Turabi Çamkıran

-Sema Aydemir

-Nagihan Karadere

-Merve Aydın

-Murat Ceylan

-Hilmi Cem İntepe

-Adem Kılıççı

-Hakan Hatipoğlu

-Nihat Doğan

-Ümit Karan

-Sahra Işık

-Nevin Yanıt