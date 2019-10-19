TAÇOY ANKARA'DA

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,Kastamonu’da düzenlenecek olan Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimciler Kongresi’ne katılacak.

Taçoy, Kongre öncesinde Ankara’da Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile görüştü.

Taçoy, iki hafta önce Türkiye Barolar Birliği tarafından düzenlenen konferansta bulunduklarını hatırlatarak, uluslararası arenadan gelen insanların ortaya koymuş oldukları görüşleri hep birlikte dinlediklerini, yayınlanacak raporun Kıbrıs için ayrı bir özellik olacağını ifade etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelinde onun da özelinde Maraş ve Vakıflar konularının kendileri için önemli konular olduğunu, hidrokarbon konusununda kendisi için ayrı bir önem arz ettiğini aktaran Bakan Taçoy,bu konuları yeniden değerlendirip konuşacaklarını söyledi.

Bakan Taçoy, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye arasındaki sağlam bağı oluşturan Baronun Başkan Feyzioğlu’nun gösterdiği ilgiyle daha da iyi duruma geleceğini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu da, konferansa, Kıbrıs Türk Bilim insanları, Türkiye’den gelen bilim insanları,enerji uzmanları, vakıf uzmanlarının katıldığını hatırlatarak, müthiş bir beyin fırtınasının yaşandığını ifade etti.

Fevzioğlu, federatif bir yapının olmazsa olması vazgeçilmez ön şartının iki federe devletin birbirine eşit bakması ve birbirinin halklarını eşit olarak görmesi olduğunu savundu.