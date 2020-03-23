Taçoy:Evde kalmaya, kalmayanları uyarmaya devam edelim

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, koron virüsü nedeniyle uygulamaya konan kısmi sokağa çıkma yasağına uyulması uyarısında bulunarak, “Evde kalmaya, kalmayanları uyarmaya devam edelim. Bu süreçteki en önemli vatandaşlık görevi de budur” çağrısı yaptı.

Taçoy bugün yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile başlayan kısmi sokağa çıkma yasalarının ilk gününde, polisin 18 tutuklama yaptığına işaret ederek, ihbarlar yanında, polis sokak denetlemelerinin de devam ettiğini belirtti.

Böylesi zamanlarda, fedakarca çalışan polisin enerjisine ihtiyaç olduğunu kaydederek, şöyle devam etti:

“Polisimizi bu olayla meşgul etmemek vatandaşlık görevimizdir. Hastanede ve Dışarıda görev yapan personelimize evimizde kalarak yardımcı olabiliriz. Elzem ihtiyaçlar dışında evinizden çakmayalım, çıkanları da uyarmaya devam edelim. Kısmi sokağa çıkma yasağı kararı, hangi koşullarda sokağa çıkılacağını belirlemekte ve genelde evde kalmayı zorunlu kılmaktadır. Gerekli yasal işlemlere başlandığını belirten polisimizin enerjisini yasağı delerek almayalım, daha kaliteli hizmet için yardımcı olalım. Bakanlar Kurulumuz hayatın her alanında gerekli kararları almaya devam edecek. Büyük oranda uyulan evde kalma zorunluluğunu delen kişilerle ilgili polisimizin her türlü yetkisi vardır ve kullanması için de hükümetimizin tam desteği vardır”