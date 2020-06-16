Tatlısu yolunda feci trafik çarpışması: 1 ölü, 3 yaralı

Kıbrıs Genç TV'nin haberine göre, Girne Tatlısu yolunda bu akşam meydana gelen trafik çarpışmasında Kemal Aydın adlı kişi yaşamını yitirdi.

Olay bugün saat 18.00 sıralarında, Tatlısu – Girne Anayolu üzerinde meydana geldi.

Harun Çetin, yönetimindeki GM 666 plakalı salon araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada gidişine göre sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan Şaban Ateş yönetimindeki JD 773 plakalı araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu JD 773 plakalı aracta yolcu olarak bulunan Kemal Aydın olay yerinde yaşamını yitirirken, olayda yaralanan GM 666 plakalı araç sürücüsü Harun Çetin, JD 773 plakalı araç sürücüsü Şaban Ateş ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ayla Aydın ambulans ile hastaneye sevk edildi.

Kazada ölen Kemal Aydın’ın TC Büyükelçiliği’nde çalıştığı, evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kıbrıs Genç TV