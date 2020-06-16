Çiftleşme performansıyla neredeyse tek başına türünü kurtaran 100 yaşındaki Diego emekliye ayrıldı

Ekvador Çevre Bakanı Paulo Proano Andrade, bir üreme programı kapsamında 44 yıl boyunca çiftleşerek neredeyse tek başına türünün devamını koruyan kaplumbağa Diego’nun ‘emekliye ayrıldığını’ duyurdu.

Andrade, Galapagos’taki Santa Cruz adasında yaşayan 100 yaşındaki Diego’nun da aralarında olduğu 25 kaplumbağanın, ‘on yıllar süren üreme çabalarının ardından’ Espanola adasına gönderildiğini söyledi.

“Bugün önemli bir bölümü kapatıyoruz” diyen Andrade, Espanolalı yetkililerin ‘nesillerini yok olmaktan kurtaran kaplumbağalarıkucakladığını’ belirtti.

Öte yandan kaplumbağaların, adanın bitki örtüsüne zarar verebilecek, yerel olmayan tohumları taşıma olasılığına karşı bir süre karantinada tutuldukları kaydedildi.

Yaklaşık 80 kilo ağırlığındaki Diego, boynunu ve bacaklarını da çıkardığında 1.5 metrelik bir uzunluğa ulaşıyor.

Diego, 20'nci yüzyılın ilk yarısında Galapagos'tan ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki San Diego'ya götürülmüş, ancak 1976'da kendi neslini kurtarması için geri getirilmişti.

Yaklaşık 50 yıl kadar önce Diego üreme programına dahil olduğunda adada onun türünden sadece iki erkek ve 12 dişi kaplumbağa yaşıyordu.

Günümüzde 2 bine yakın kaplumbağaya ev sahipliği yapan Santa Cruz’da doğan yeni üyelerin yaklaşık yüzde 40’ının babasının Diego olduğu tahmin ediliyor. Bu da 800’den fazla kaplumbağa anlamına geliyor.

UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Galapagos’a özgü türler arasında bulunan iguanalar ve kaplumbağalar, ünlü doğa bilimci Charles Darwin'in Evrim Teorisi'nigeliştirmesinde önemli bir rol oynamıştı.

Kaynak: Sputnik