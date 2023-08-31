TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde konuştu. Konuşmasında KKTC hakkında açıklamalarda bulundu.

''Milli güvenliğimize yönelik her türlü girişimi boşa çıkarırken bölgemizde barış ve güvenin tesisi için çaba sarf ediyoruz. Ne baskılar karşısında uysal bir koyun olacağız ne de gereksiz maceralar peşinde koşacağız. Türkiye'ye ve necip Türk milletine yakışan ne ise onu yapacağız."

Konuşmasında KKTC'deki BM ile yol gerilimine de değinen Erdoğan, "KKTC'de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin Akdeniz'deki hukukunu sonuna kadar savunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Habertürk