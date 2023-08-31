‘Ölüsü bulunan bu çocuk kim?’

Almanya’nın Bavyera eyaletinde 19 Mayıs 2022’de Tuna Nehri’nde, kaldırım taşına bağlanmış, vücudu folyoya sarılmış, 5, 6 yaşlarında bir erkek çocuk cesedi bulundu.

Interpol, bir yıldır çözülemeyen gizemli bir cinayetle ilgili olarak halktan yardım talep etti. Cesedi bulunan küçük çocuğun ne ölüm nedeni ne de kimliği henüz belirlenemedi.

Uluslararası polis teşkilatı Interpol, Tuna Nehri'nde bulunan ölü çocuk olayının hala çözüme kavuşturulamamış olmasının ardından, halktan yardım talep etme kararı aldı.

Interpol, yaptığı açıklamada; beş veya altı yaşlarında olduğu tahmin edilen çocuğun geçtiğimiz yılın Mayıs ayında Bavyera'da bulunan bir kaldırım taşıyla birlikte folyoya sarılı halde bulunduğunu ifade etti.

Alman polisi, çocuğun ölüm nedenini ve kimliğini tespit edemedi ve bu sebeple Interpol'den kimliği belirsiz cesetle ilgili bilgi toplamak için uluslararası bir uyarı olan 'Siyah Bülten'i yayınlamasını istedi.

BİLGİ VERENE PARA ÖDÜLÜ

Interpol, cesedin 19 Mayıs 2022'de Bavyera'nın 7,500 nüfuslu Grossmehring belediyesinin yakınında bulunduğunda ne kadar süredir suda olduğunun bilinmediğini açıkladı. Yaklaşık 110 santimetre boyunda, 15 kilogram ağırlığında, kahverengi saçlı ve 0 kan grubuna sahip olan çocuğun geçen yılın sonlarında üç boyutlu rekonstrüksiyonu da yayınlandı. Halktan gelen bilgiler için 8,600 pound (yaklaşık 290,000 TL) ödül teklif edildi.

Interpol'den Juergen Stock, polisin çocuğun Almanya dışından olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurduğunu ve bu nedenle olayın çözülmesinin çocuğun insan ticareti, kaçırılma veya şiddet mağduru olup olmadığına ışık tutabileceğini ifade etti. Stock, "Bir yerlerde birileri bu çocuk hakkında bilgi sahibi" dedi.

2021 yılında hayata geçirilen 'I-Familia' adlı araç sayesinde uluslararası aile DNA eşleştirmesi ile bilinmeyen cesetlerin tespit edilmesi hedefleniyor. Bu durumda da aynı aracın faydalı olabileceği düşünülüyor.

Milliyet