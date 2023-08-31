Restorandaki kadına bakıp 'Beyninde tümör var' dedi! 'Doktor değil, falcı sandım'

Hastanede çok yorulmuş, güzel ve keyifli bir yemek için en sevdiği restorana gitmişti. Tam karşısında da bir kadın iştahla yemeğini yiyordu. Ancak bir tuhaflık vardı. Bir müddet daha kadını izledikten sonra yanına gidip birkaç soru sordu. Teşhisinden emindi, beyninde tümör vardı. "Karşımdaki kişinin doktor değil, falcı olduğunu düşündüm" diyen kadın ile doktorun hikâyesi bakın nasıl bitti.

Derleyen: Betül Topaklı / Milliyet.com.tr - Bazı olayların sadece filmlerde yaşandığını düşünürüz. Kulağa çok inandırıcı gelmese de bazen gerçek hayatta da böylesi durumlarla karşı karşıya kalınabiliyor. Çin’de de detayları yeni ortaya çıkan, akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Ülkenin doğusundaki Zhejiang eyaletinde bulunan Zhuji Belediye Halk Hastanesi'nde beyin cerrahlığı yapan Zhao Ming isimli bir doktor, yemek yemek için bir restorana gitti. Bu esnada restoranda yemek yiyen bir kadın dikkatini çekti. Çünkü kadın görüntüsü itibariyle diğer insanlardan farklıydı.

Yaşamsal fonksiyonları normal gibi görünen kadının dudakları kalın, burnu geniş, alın kemikleri de dışa doğru çıkıktı. Ayrıca kadının parmakları da kalın ve ortalamaya kıyasla büyüktü. İşte tüm bunlardan şüphelenen doktor, vakit kaybetmeden kadının yanına gitti ve onunla konuşmaya başladı.

Zhao Ming, restoranda yemek yiyen kadına sağlığı ile ilgili birkaç soru yöneltti. Bunlar, "Kendini nasıl hissediyorsun?" ve "Diyabet hastalığın var mı?" gibi sıradan sorulardı. Ancak bu basit sorulara aldığı yanıtlar doktorun kafasındaki soru işaretlerini gidermesi açısından yeterliydi.

‘KÖTÜ HUYLU TÖMÖRÜN BELİRTİLERİNİ TAŞIYORDU’

Yaşanan olayın kadının görünüşünde tuhaflık hissetmesiyle başladığını ve bu durumu kadına iletmesinin sağlığı açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Zhao Ming, “Kalın dudakları ve geniş bir burnu vardı. Alın kemiği çıkıktı, parmakları kalın ve büyüktü. Ve bunlar maalesef ki büyüme hormonu hipofiz adenomunun tipik semptomlarıydı. Sahip olduğu tümör kötü huyluydu. Kadın tarafından yanlış anlaşılma ihtimalini göze alarak doktorluk içgüdüsüyle bunu kendisine bildirmek zorunda kaldım” diyerek restoranda yaşadıklarını anlattı.

Zhao Ming, restorandaki kadına, ‘Beyin cerrahisi doktoruyum. Dış görünüşünüzde bir tuhaflık fark ettim. Bu durumun ciddi bir sağlık sorunundan kaynaklandığı kanısındayım. Eğer bana güvenirseniz size cep telefonu numaramı bırakacağım. Fiziksel bir kontrol veya daha ileri bir tedavi için benimle iletişime geçebilirsiniz’ dedi. Zhao'nun teşhisi kadında şok etkisi yarattı. Çünkü başka hiçbir doktor şimdiye kadar onun bu durumunu fark etmemişti.

‘FALCI OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM’

Yemek yediği sırada yanına gelen Zhao Ming ile konuşana kadar beyninde tümör olduğundan haberi olmayan talihsiz kadın, doktoru ilk aşamada falcı zannetti. Ancak kendisiyle konuştuktan sonra ona güvendi. Birkaç gün sonra ise hemen kontrol için doktora gitti. Gerçekten de beyninde tümör vardı. Hastalığını öğrenir öğrenmez de Zhao Ming'i aradı ve ondan kendisini ameliyat etmesini istedi. "Eğer o fark etmeseydi, ben asla bilemeyecektim. Zhao Ming hayatımı kurtardı" diyen hasta kadın, hemen ameliyata alındı. Tedavi için sadece 5 gün hastaneye yatırılan kadın, yapılan ameliyat sonrasında sağlığına kavuştu.

Kadının hikâyesi geçen yılın kasım ayında yerel medyada kısaca yer almıştı. Ancak Çin'in Zhejiang eyaletinde 'Doktorlar Günü' kapsamında yerel yönetim tarafından bu hikaye tekrar ön plana çıkartılınca videosu sosyal medyada viral oldu. Videonun altına yorum yapan bir kullanıcı, "Dr. Zhao'nun 'başkalarının işlerine karışma' konusundaki nezaketini alkışlıyorum" dedi, bir diğer kullanıcı ise "Merhamet dolu bir yaklaşım, koca bir servetten daha değerlidir. Keşke böyle iyi kalpli doktorların sayısı çoğalsa" diye ekledi.

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