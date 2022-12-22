TC Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TC Merkez Bankası faiz kararı yılın son toplantısının ardından açıklanacak. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası yılın belirli tarihlerinde faiz kararını açıklamak için toplanıyor. Son karar 24 Kasım tarihinde açıklanmıştı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini kasım ayında 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti. Peki, aralık ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TC Merkez Bankası faiz kararı için nefesler tutuldu. TC Merkez Bankası aralık ayı faiz kararını bugün açıklayacak. TCMB'nin, politika faizini sabit bırakması bekleniyor. Merkez Bankası faiz kararını bir önceki ay 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekmişti. İşte faiz toplantısı kararında son durum

TC MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TC Merkez Bankası faiz kararı 22 Aralık Perşembe günü açıklanacak. Açıklama saat 14:00’de yapılacak.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB'nin faiz kararı, yurt dışında ise ABD ve İngiltere'de açıklanacak nihai büyüme verilerinin beklendiğini ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.500 seviyesinin direnç, 5.350 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, TCMB'nin, politika faizini sabit bırakmasını bekliyor. Banka, geçen ay politika faizini 150 baz puanlık indirimle yüzde 9'a çekerken, karar metninde, ağustos ayında başlatılan faiz indirim döngüsünün sonlandırılmasına karar verildiği belirtilmişti.

AÇIKLANAN SON KARAR

Kasım ayı toplantısının ardından Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 150 baz puan düşürerek yüzde 9'a çekti.

Merkez'in son dört toplantıdaki faiz indirimi 5 puanı buldu. TC Merkez Bankası bu yıl faizde üst üste dört kez indirime gitti.

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