TC Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

TC Merkez Bankası 2022'nin dokuzuncu faiz kararını açıkladı. Yıl boyunca faizi yüzde 14'te sabit bırakan Merkez, geçtiğimiz ay olduğu gibi bu ay da beklentilerin aksine politika faizini 1 puan indirerek yüzde 12'ye düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), merakla beklenen faiz kararını açıkladı. Eylül ayı toplantısını yapan Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faizi 100 baz puan indirerek yüzde 12'ye çekti. TC Merkez Bankası geçen ay gerçekleştirilen toplantıda yılın ilk faiz değişikliğini yapmıştı. Banka, politika faizini 100 baz puanlık indirimle yüzde 14'ten yüzde 13'e çekmişti.

EKONOMİSTLERİN ÇOĞU SABİT KALMASINI BEKLİYORDU

AA Finans'ın anketine katılan 29 ekonomistin 19'u faizinin yüzde 13'te sabit tutulacağını öngörüyordu. Ankete katılan ekonomistlerden 9'u politika faizinde 100 baz puanlık, 1'i ise 50 baz puanlık indirim bekliyordu. Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı da yüzde 13 oldu.

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