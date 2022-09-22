TC Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından dolarda sert yükseliş
TC Merkez Bankası'nın faiz kararı ardından dolarda sert yükseliş
Döviz kurunu doğrudan etkileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün para politikası toplantısı sonrası açıklandı. Faiz indirimi sonrası dolar sert yükseldi.
Döviz kurunu doğrudan etkileyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı bugün para politikası toplantısı sonrası açıklandı. Şahap Kavcıoğlu başkanlığındaki Merkez Bankası'nın kararı sonrası dolar yükselişine devam ediyor. Merkez Bankası eylül ayında 100 baz puanlık indirim yaparak faizi yüzde 12'ye çekti.
Fed'in 75 puanlık faiz artışının hemen ardından dolar güne yükselişle başladı. Dolar Fed'in faiz artırımlarıyla kuvvetlenirken, lira ise Merkez Bankası faiz indirimleri karşısında değer kaybediyor.
Karar öncesi 18,38'e kadar yükselen dolar kararın ardından 18,4093 oldu.
Cumhuriyet
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