TEHDİT,DARP, ALIKOYMA!

Güzelyurt bölgesinde önce Cengizköy’de ardından Gemikonağı’nda çıkan iki kavgayla ilgili iki kişi tutuklandı, kavgalarla bağlantılı olduğu düşünülen bazı şahıslar ise aranıyor.

16.04.2018 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Cengizköy’de, D.Ö.(E-27) ve K.Ö.(E-23), D.Ö. aleyhinde O.A.T. ile konuştuğu gerekçesiyle G.A.’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayaklarıyla ve D.Ö’nün tasarrufunda bulunan muşta ile vurmak suretiyle adı edileni darp etmişlerdir. Akabinde de G.A’yı daha fazla zarar vermekle tehdit edip, O.A.T. aleyhinde polise yalan ifade vermesi yönünde telkinde bulunduktan sonra adı edileni Lefke Karakolu’na götürüp bırakarak oradan ayrılmışlardır.



16.04.2018 tarihinde, saat 04:40 sıralarında, Gemikonağı’nda faaliyet gösteren bir bara giden D.Ö.(E-27), K.Ö.(E-21), Ö.Ö. ve G.U.B. (E-21), iş yeri işletmecisi O.A.T.’nin vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişigüzel vurup adı edileni ciddi şekilde darp etmişlerdir. Ö.Ö. ayrıca barın arka çıkış kapısına tekme vurmak suretiyle kapının camını kırarak kasti hasara uğratmıştır. Mesele ile ilgili olarak D.Ö. ve G.U.B. tutuklanmış olup, diğer şahıslar ise aranmaktadır. Soruşturma devam etmektedir.