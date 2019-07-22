TERCİHLER YARIN BAŞLIYOR

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tercih işlemleri yarın başlıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi, adayların ÖSYM’nin açıkladığı takvim doğrultusunda, YKS’da alınan puanlara göre, ÖSYM’nin “http://ais.osym.gov.tr” adresinden 23 Temmuz-29 Temmuz tarihleri arasında tercih işlemlerini bireysel olarak gerçekleştirmeleri gerektiğini bildirdi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Başvuru merkezlerinde tercih işlemi yapılmayacağını, ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listelerinin geçerli olmayacağını belirterek, sadece elektronik ortamda yapılacak tercihlerin işleme alınacağını açıkladı.