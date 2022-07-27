Trafik kazası :2 kişi yaralandı
Trafik kazası :2 kişi yaralandı
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Pamuklu Kumyalı yolunda bugün 15.00 sıralarında meydana gelen kazada araç sürücüsü Türkan Özlü (K-50) ve Havva Yaşar (K-18) yaralandı.
Polisten verilen bilgiye göre, Pamuklu- Kumyalı anayolunda Kumyalı’ya doğru SH 367 plakalı araçla seyreden Türkan Özlü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan kenarındaki toprak sete çarptı.
Türkan Özlü ve araçta yolcu olarak bulunan Havva Yaşar (K-18) kazada yaralandı, kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor.
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