İntikam planı kendisini yaktı! Yanlış evi ateşe verince...

ABD'nin Kuzey Karolina eyaletinde meydana gelen olayda, Christie Louise Jones isimli kadın, eski erkek arkadaşının kendisini reddetmesi üzerinden ondan intikam almak istedi. Ancak Jones, yanlış evi ateşe verince olanlar oldu.

Reddedilen bir sevgilinin eski erkek arkadaşından intikam alma arzusu, Kuzey Karolina'da yanlış bir evi ateşe vermesiyle son buldu. Erkek arkadaşnın evi yerine başka bir evi ateşe veren Christie Louise Jones şimdi birinci derece kundakçılık, ölümcül bir silahla saldırı ve hayvan hırsızlığı ile suçlanıyor.

KOMŞUSU ARADI

Cuma sabahı Jones'un pervasızca bir evi ateşe vermesiyle başlayan olay, ev sahibi bir komşusu tarafından bir kadının evini ateşe vermeye çalıştığını bildiren bir telefon almasıyla daha da büyüdü. Yaşanan tuhaf olay, panikle uyanan ev sahibinin polise haber vermesiyle ortaya çıktı.

YAPIŞTIRICI KULLANDI

Ev sahibi bahçe hortumu bulmaya çalışırken, ön verandasında bir gaz tankını çevreleyen yanan odun parçaları vardı. Ancak hortumu kullanmaya çalıştığında işe yaramadı çünkü şüpheli Christie Louise Jones'un hortumu engellemek için güçlü bir yapıştırıcı kullanmıştı.

KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Yetkililer, daha sonra ev sahibinin elinde tüfeğiyle köpeklerinden birinin tasmasını tutmakta olan Jones ile karşıya geldiğini söyledi. İlk müdahale ekipleri sirenlerini çalarak olay yerine yaklaşırken Jones'un, hızla geçerken ev sahibini arabasına sürttüğü de iddia edildi.

ESKİ ARKADAŞI AYNI MAHALLEDEYDİ

Bir görgü tanığı, polis memurlarına Jones'un eski bir erkek arkadaşının mahallede mülk sahibi olduğunu ve kadının yanlış evi ateşe vermiş olabileceğine inandıklarını söyledi. Polisler de, ev sahibi ve Jones'un birbirlerini tanıdıklarına dair hiçbir kanıt olmadığını doğruladı. Olayın ardından Jones, birinci derece kundakçılık, ölümcül bir silahla saldırı ve hayvan hırsızlığı ile suçlandı.

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