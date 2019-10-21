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TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!

TRAFİKTE AĞIR BİLANÇO!

Bir haftada 23 kişi yaralandı!

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Trafikte son bir haftada meydana gelen kazalarda, 23 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, 14-20 Ekim döneminde meydana gelen 56 kazanın 18’i süratli araç kullanmak, 15’i kavşakta durmamak, 10’u yakın takip, 8’i dikkatsiz sürüş, 5’i de muhtelif nedenlerden kaynaklandı.

Kazaların 17’si Gazimağusa, 16’sı Girne, 15’i Lefkoşa, 6’sı İskele, 2’si de Güzelyurt’ta meydana geldi.

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