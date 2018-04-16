TRAKTÖRLE SALON ARAÇ ÇARPIŞTI!

Mağusa - Lefkoşa anayolu üzerinde, Aslanköy kavşağında traktörle salon araç çarpıştı. Bu sabahın erken saatlerinde yaşanan kazada iki kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre kaza bu sabah 07.30’da meydana geldi.

42 yaşındaki Fatma Balkanlı, yönetimindeki PD 190 plakalı salon araç ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, Aslanköy kavşağını yaklaşık 400 metre ilerisinde, o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden 61 yaşındaki Ekrem Güven Cambaz yönetimindeki DA 502 plakalı traktöre arkadan çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle traktör yolun solundan çıkarak tarla içerisinde dururken, PD 190 plakalı salon araç ise orta refüj içerisinde durdu.

Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri hâlen sürüyor.

Soruşturma devam ediyor.