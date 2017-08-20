TRODOS'TA GAYRI RESMİ TOPLANTI

Kıbrıs Rum Hükümeti Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bakanlarının, inşa edilen temeller üzerinde daha fazla reformlar ve daha sağlıklı bir ekonomi var olması için, gelecekte izlenmesi gereken politika ve planlamalarla ilgili dün fikir alışverişinde bulunduklarını ve ilk kararları aldıklarını söyledi.

Alithia gazetesi “Gelecekle İlgili Planlama ve Programlamalar… Trodos’ta Gayri Resmi Toplantı Da Yapıldı” başlıklı haberinde, hükümetin çalışmalarını gözden geçirmek ve daha ileri planlama amacıyla gerçekleştirilen bu gayri resmi toplantının, Trodos’taki başkanlık konutunda yapılan bakanlar kurulu toplantısının ardından gerçekleştirildiğini kaydetti.

Seçimler

Rum tarafında gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimleriyle ilgili bir soruya yanıtında “devletin seçimlerde durmadığı, ilerlediği” yanıtını veren Papadopulos, toplumun reformlar, daha ihtiyatlı bir maliye politikası ve kalkınma politikasına ilişkin talebinin orada olduğunu dile getirdi.

Teknik komiteler

“Kıbrıslı Rum müzakerecinin, teknik komiteler ve çalışma gruplarına yönelik mesajı ve müzakerelerin Kıbrıs Türk tarafının ilgili gruplarıyla dondurulup dondurulmadığı” sorusuna karşılık ise Papadopulos, “basına yansıyanlardan, teknik komitelerin sona ermediği gibi, dondurulmadığının da açık ve net olduğunu” belirtti.

Gazeteye göre Papadopulos “müzakerecinin mesajında söylediği şeyin, yeni inisiyatifler ortaya çıkması halinde, çeşitli siyasi nedenlerden ötürü, önce kendisiyle istişarede bulunulması” şeklinde olduğunu iletti.

Müzakereler

Türkiye’nin hareketlerinden ötürü endişe olup olmadığı sorusuna karşılık ise “hali hazırda BM ve AB nezdinde, somut içeriğe sahip, somut ve önleyici hareketlerde bulunduklarını” ifade eden Papadopulos, “gelişmelere bağlı olarak, Türkiye’nin B veya C planı denilen şeyi arzu etmesi durumunda, uygulayabilecekleri bazı diğer hareket ve politikalar görmeleri için bir düşünce alışverişi olduğunu” söyledi.

“Rum kesiminin müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu” da dile getiren Papadopulos, “Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’nin taslak olarak ortaya koyduğu şeyleri uygulamaya hazır olması durumunda, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in kaldıkları yerden müzakere masasına dönmeye hazır olduğunu” yineledi.

“Önemli olanın bu olduğunu ve herkesin öngördüğü herhangi başka bir planı değil, Kıbrıs sorununun çözümünü arzulamaları gerektiğini” dile getiren Papadopulos, “bunun Kıbrıs Cumhuriyeti’nin öncelikleri arasında bulunduğunu” sözlerine ekledi.

Lakkotripis: Sonuçlar Eylül’de

Gazeteye göre, toplantının ardından açıklamada bulunan Rum Enerji, Ticaret, Sanayi ve Turizm Bakanı Yorgos Lakkotripis ise, “11’inci parselde bulunan Onisiforos yatağındaki sondajla ilgili her şeyin yolunda gittiğini” söyledi.

Onisiforos yatağındaki sondajlardan yakında sonuç çıkıp çıkmayacağı sorusu üzerine “sondajın ortaya konan zaman takvimleri içerisinde normal şekilde ilerlediğini, önemli teknik sorunlar olmazsa biraz önde olabileceklerini ve sonuçlara, öngördükleri gibi Eylül’de sahip olacaklarını” ifade eden Rum bakan, “bunların ne zaman ilan edileceğine ise, şirketle karar vereceklerini” belirtti.

Sondajın sonuçlarına dair belirtiler olup olmadığı sorusuna ise Lakkotripis “ilk önce doğal gaz, ardından da eğer varsa hangi miktarlarda olduğunu görmeleri için, matkap hazneye ulaşana kadar ortada belirti olmadığını” izah etti.

Sondajın sonuçlarını İtalyan ENI şirketinin de bekleyip beklemediğinin kendisine sorulması üzerine ise Lakkotripis “Kesinlikle. ENI şirketi de hali hazırda üç farklı hedef için ruhsat istiyor ve niyeti de, Onisiforos’taki sonuçlara sahip olup, bunlar değerlendirildikten sonra, hangi hedeflerde sondaj yapacağına karar vermektir” yanıtını verdi.

Açıklamasında, ENI şirketinin 3, 6 ve 8 numaralı parseller için ruhsat istediğini anımsatan Lakkotripis, Exxon Mobile şirketinin planlamalarına başlayıp başlamadığı ve yapacağı sondajın başlamasıyla ilgili belirli bir zaman takvimi olup olmadığı sorusuna ise “Programlamalarına başladılar. Başlangıç için söyleyebileceğim şey 2018 yılının ikinci yarısıdır” yanıtını verdi.

Kıbrıs