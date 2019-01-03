TÜRK-SEN ASGARİ ÜCRETİN İVEDİ OLARAK BELİRLENMESİNİ TALEP ETTİ

Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), yeni asgari ücretin, Asgari Ücret Saptama Komisyon’daki temsiliyetler değiştirilerek, 4 kişilik ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği günün koşullarına göre ivedi olarak belirlenmesini talep etti

TÜRK-SEN Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, dövizdeki yükselmeyi gerekçe göstererek bütün tüketim maddelerine yapılan çok yüksek zamlar ve hükümetin bütün harçlara yaptığı zamlar nedeniyle, çalışanların, emeklilerin, özellikle özel sektörde sendikasız olarak asgari ücretin de altında çalıştırılan bir çok işçinin açlığa mahkum edildiğini kaydetti.

Bıçaklı, Asgari Ücret Saptama Komisyonu’ndaki temsiliyetler de ivedi olarak değiştirilerek, yeni asgari ücretin; dört kişilik bir ailenin yaşamını insanca sürdürebileceği, günün koşullarına uygun olarak belirlenmesini ve kamuda olduğu gibi özelde de 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesini talep etti.

Bıçaklı, ilgililerin yeni asgari ücretin belirlenmesi için bir an önce harekete geçmeleri gerektiğini ifade etti.