TÜRKAN AZİZ SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

101 yaşında hayatını kaybeden ilk Kıbrıslı Türk Başhemşire Türkan Aziz düzenlenen törenle toprağa verildi.

Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusu olan Aziz için sabah saatlerinde Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde veda töreni düzenlendi. Törene, Sağlık Bakanı Filiz Besim, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, sağlık camiası, Türkan Aziz’in ailesi ve sevenleri katıldı.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhemşiresi Fatma Savaşkan törende yaptığı konuşmada, Türkan Aziz’in Kıbrıs Türk hemşireliğinin kurucusu ve her alanında çalışan birisi olduğunu belirterek, ölümünün hemşirelik tarihinde büyük bir kayıp olduğunu söyledi.

Türkan Aziz’in yeğeni Hasan Emirali de uzun yıllar hastanelerde eğiticilik ve yöneticilik yapan Türkan Aziz’i kaybetmenin derin üzüntüsü içerisinde olduklarını ifade etti.

Kıbrıs Türk Ebeler ve Hemşireler Birliği Başkanı Gülcem Sala Razı ise Aziz’in 1950’li yıllarda bir kadın olarak verdiği mücadelenin takdire şayan olduğu belirtti.

Törende son konuşmayı yapan Sağlık Bakanı Filiz Besim de Türkan Aziz’in, Kıbrıs Türk toplumu içerisinden yetişen ve adını tarihe altın harflerle yazdıran bir sağlıkçı olduğunu söyledi.

Aziz’in çok sayıda hemşire ve sağlıkçı yetiştirerek geride kalanlara büyük bir miras bıraktığını anımsatan Besim, “Kendisi Kıbrıs Türklerinin en zor döneminde önemli işler yaptı, sağlığın bugünlere gelmesinde büyük katkısı var” dedi.

Konuşmaların ardından Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tören sona erdi. Türkan Aziz’in naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınan öğle namazının ardından Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi.