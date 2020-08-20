Türkiye Merkez Bankası'ndan flaş hamle! Altın ve dolar

Merkez Bankası faiz kararı toplantı sonucu açıklandı. Kararı Merkez başkanı Murat Uysal kamuoyu ile paylaşıldı. Reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankaların yabancı para zorunlu karşılık oranlarının, tüm vade dilimlerinde geçerli olmak üzere, kıymetli maden depo hesapları için 700 baz puan, diğer tüm yabancı para yükümlülükleri için ise 200 baz puan artırılmasına karar verilmiştir." denildi.

İşte Merkez Bankası toplantı sonucu 2020...

Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB, reel kredi büyümesi koşullarını sağlayan bankalar için Türk lirası ve yabancı para zorunlu karşılık oranlarının artırılmasına karar verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

17 Mart 2020 tarihinden bu yana, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında indirim yapılması ve reel kredi büyüme koşullarının bazı bankalarca ilk defa sağlanması nedeniyle piyasaya verilen toplam 17,7 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsinden likidite, 18 temmuz 2020 tarihinde yapılan değişiklik ve bu düzenleme ile birlikte normalleşme kapsamında geri çekilmiş olacaktır.