UCUZ ATLATILDI!
Karşıdan gelenin önünü tıkadı!
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Ahmet İKİDERLİ
Başkent Lefkoşa’da dün akşam saat 20.00 sularında meydana agelen trafik kazasında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Dikkatsiz dönüş kazayla sonlandı
Kaza, Ömer Mekansız’ın yönetimindeki JU 640 plakalı araçla seyrettiği Şehit Kemal sokaktan Şehit Mustafa Mehmet Sokağa dönmeye çalıştığı sırada cadde üzerinde seyreden Ramazan Özmeneroğlu yönetimindeki LF 410 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma yaşanmazken araçlarda maddi hasar oluştu. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.
Yeni Bakış
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Etiketler : trafik kazası
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