ÜLKE GENELİNDE YAĞIŞLAR HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ!

Ülke genelinde etkili olan yağışlar, dün gece bazı bölgelerde ciddi hasara yol açtı.Yenierenköy’de de dün akşam çıkan hortum bölge halkına korkulu anlar yaşattı.

Polisin verdiği bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında çıkan hortum nedeniyle bazı evlerin su depoları, çatılar ve ağıllar hasar görürdü.Bir ağılda ise küçükbaş hayvanlar ağılın çatısının yıkılması sonucu telef oldu.Hortum nedeniyle bazı ağaçlar yollara devrildi. Bu arada, şiddetli dolu yağışı nedeniyle bazı bölgelerde yağış anında bazı yollarda görüş nesafesinin düştüğü anlar oldu.

Özellikle Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu Serhatkoy mevkiinde ve gece yarısı Karpaz bölgesinde şiddetli dolu yağışı Pamuklu-Çayırova Anayolu üzerinde sürücülere sıkıntı yarattı.

Pamuklu-Çayırova arası dolu nedeniyle yolda kısa süreliğine kayganlık meydana geldi.Yollar şu anda normale döndü.