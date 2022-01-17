Ülkede panik: “Yurt dışından gelen paketleri eldivenle açın, Omicron bulaşabilir”

2019'un son haftalarında Çin'de ortaya çıkan corona virüsü Omicron varyantıyla endişe yaratmaya devam ediyor... Dünya çapında ölüm sayısı 5.5 milyonu geçerken, Çin yönetimi vatandaşlarına uyarıda bulunarak, "Yurt dışından gelen mektupları ve paketleri eldivenle açın, Omicron bulaşabilir" açıklamasını yaptı.

Corona virüsü salgınının ilk çıktığı ülke olan Çin’de hükümetten vatandaşlarına dikkat çekici bir Omicron varyantı uyarısı geldi…

Çin yönetimi, vatandaşlarına bir uyarıda bulunarak yurt dışından gelen kargo, mektup ve paketlere temkinli yaklaşılması gerektiği konusunda çağrıda bulundu. Yetkililer, Covid-19 ve Omicron varyantının ülke dışındaki paketler aracılığıyla bulaşabileceğini öne sürdü.

Yetkililer paketlerin eldivenle açılması gerektiğini duyururken, paketlerle açık alanda temas edilmesi gerektiğinin de altını çizdi. Omicron varyantının ülke dışından gelen paketler aracılığıyla bulaşabileceğini söyleyen Çinli yetkililer yeni bir tartışmayı da alevlendirdi.

ABD merkezli medya kuruluşu Business Insider’a konuşan bilim insanları ve yetkililer Çinli yetkililerin çağrıların yersiz olduğunu açıkladı.

HENÜZ KESİN BİR ETKİSİ YOK

Önceki corona virüsü varyantlarına göre daha bulaşıcı olan Omicron varyantının kutu, paket ya da yüzeylerden bulaşma ihtimali üzerinde bir araştırma yapılmadığını açıklayan uzmanlar, önceki virüslerde bu tür bir durumun olmadığını dile getirdi.

BBC’nin Çin muhabiri Robin Brant, Pekin yönetiminin, vatandaşlarına “yurt dışından ürün sipariş etmeyin. Paketleri açık alanda eldiven ve maske takarak açın” uyarısında bulunduğunu aktardı.

Çin önde gelen medya kuruluşlarından South China Morning Post ise Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin insanlara uyarıda bulunduğunu aktardı. Gazete kurumun vatandaşlarına, “Yurt dışından mümkün olduğu kadar az sipariş verin ve yüksek riskli ülkelerden gelen paket ve mektupları maske ve eldiven takarak açın” uyarısında bulunduğunu duyurdu.

sözcü.com.tr