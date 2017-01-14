ULUSLARARASI BİR SUÇ

Narkotik polisinin, Girne Turizm Limanı’ndan ülkeye giriş yapan bir TIR’da ele geçirdiği haplarla ilgili soruşturması devam ederken, Türkiye Cumhuriyeti’yle de bağlantıya geçildi

Elmas TOKAY

Polis Genel Müdürlüğüne bağlı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerinin bir ihbar üzerine geçtiğimiz gün Girne Turizm Limanı’ndan, ülkeye giriş yapan bir TIR’ın dorsesinde ele geçirdiği haplarla ilgili soruşturma genişliyor. Türkiye Cumhuriyeti’yle de temasa geçen polis, meselenin uluslararası bir suç olduğuna inanıyor.

Narkotik polisi, geçtiğimiz gün alınan bilgi üzerine yaptığı operasyonda Cengiz Alkaya’nın kullanımında olan NY 266 plakalı TIR’ın dorsesinin altına gizlenmiş toplam bin 541 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulmuş ve Alkaya’yı tutuklamıştı.

Alkaya, polisteki sorgusunda, söz konusu hapları, Hüseyin Salım ile birlikte, Serkan Aygün’ün yönlendirmesiyle, KKTC’ye ithal ettiklerini itiraf etmişti. 3 zanlı tutuklanıp mahkemeye çıkarılmış ve haklarında soruşturma amaçlı 3 gün tutukluluk alınmıştı. Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı ve haklarında 7 gün daha tutukluluk emri alındı.

“Kayıp emareler var”

Girne Kaza Mahkemesi Ceza Davaları Yargıcı Mesut Mesutoğlu’nun huzurunda görüşülen davada iddia makamı, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Fadıl Metin’i tanık olarak dinletti.

Metin, Girne Doktor Fazıl Küçük Bulvarı’nda yapılan aramada, zanlı 2 Hüseyin Salım’a ait olan ve otlar içerisine gizlenmiş 124 adet daha uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap bulunduğunu ve yapılan araştırma sonucu kayıp olduğuna inandıkları haplar olduğuna inandıklarını belirtti.

Haplarla birlikte fazla miktarda hintkeneviri türü uyuşturucu maddenin de aynı TIR’la ülkeye ithal edildiğinden şüphelendiklerini kaydeden Metin, şu ana kadar 15 kişiyi sorguladıklarını belirtti.

Metin Türkiye Cumhuriyeti’yle bağlantıya geçtiklerini söyleyerek, suçun uluslararası olduğuna dikkat çekti.

“Kamera görüntüleri incelenecek”

Polis memuru Metin, yaklaşık 20 kişiden daha ifade alınacağını, 3 ayrı kamera görüntüsü tespit edildiğini ve bunların inceleneceğini belirtti. Metin bu aşamada tahkikatın selameti için zanlıların 7 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Mesut Mesutoğlu da, sunulan şahadeti dikkate aldığını belirtti ve tahkikatın devam ettiğine bulgu yaptı. Mesutoğlu, bu aşamada talep edilen tutukluluk emrine onay verdi.

Kıbrıs