Ünlü profesör 'İki net belirti var, bunlarla uyanırsanız teste koşun" diyerek uyardı

Koronavirüs vakalarının artmasının ardından uzmanlardan da art arda uyarılar geliyor. Profesör Tim Spector, şiddetli boğaz ağrısı ve yorgunlukla uyananların mutlaka koronavirüs testine gitmesi gerektiğini ifade etti.

Koronavirüs salgını başta ülkemiz olmak üzere dünya genelinde yeniden yükselişe geçti. Salgının artmasında tatil dönemi olmasının da payı olduğu ifade edilirken, uzmanlardan vatandaşların işine yarayacak uyarılar gelmeye devam ediyor.

EN NET İKİ BELİRTİ VAR

Profesör Tim Spector, şu anda koronavirüsün iki belirtisinin çok sıklıkla öne çıktığını ifade etti. Spector, bu belirtilerden birinin şiddetli boğaz ağrısı, diğerinin ise yorgunluk olduğunu söyledi. Bu iki belirtiyle uyananların kesinlikle teste gitmesi gerektiğini kaydetti.

"TEST YAPTIRAMIYORSANIZ DİĞER İNSANLARDAN UZAK DURUN"

Profesör, sözlerini şöyle sürdürdü: "Test yaptıramıyorsanız bile üşüttüğünüzü varsayarak diğer insanlardan uzak durun. Kendinizi bilmeniz, hastalığın yayılmasını durdurma konusunda da işe yarayacaktır. Umarım bu dalga da yakında sona erer."

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