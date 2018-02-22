UYANIK ALİ!

Bayram Yeşilkuşak’ın ambarından 5 torba inek yemi aldı, tutuklanınca “eski ustam birşey demez diye aldım”dedi

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Paşaköy’de, eski patronu Bayram Yeşilkuşak’a ait ambara girerek, 300 TL değerinde 50 kilo inek yemi çaldığı öne sürülen Ali Kerçin gözaltına alındı.

Zanlı dün teminat talebiyle Gazimağusa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı teminata bağlanırken, mahkemede, “Yem almam lazımdı, eski ustam bana

bir şey demez diyerek onun ambarından aldım. Beni şikâyet edeceğini nerden bilebilirdim” diyerek kendini savundu.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Yasin Kural, zanlının 19 Şubat 2018 tarihinde, saat 20.00 sıralarında Paşaköy’de, Bayram Yeşilkuşak’ın kilitsiz vaziyetteki ambarının kapısını açarak, toplam değeri 300 TL olan 50 kilo inek yemi çaldığını söyledi. Zanlının aynı tarihte tutuklandığını ve suçunu itiraf ettiğini belirten Kural, soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek, zanlının teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

İlginç savunma

Mahkeme, bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması şartı ile zanlı hakkında tutuksuz yargı kararı verdi.

Duruşma sırasında söz alan Ali Kerçin ise “Bayram Yeşilkuşak benim eski ustamdı. Hayvanlarıma yem almam lazımdı ancak tüm dükkânlar kapattığı için bende eski ustam bana bir şey demez düşüncesiyle onun ambarından aldım. Beni şikâyet edeceğini nerden bilebilirdim” diyerek kendini savundu.

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