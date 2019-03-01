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UYARI GREVİ YAPACAKLAR!

UYARI GREVİ YAPACAKLAR!

Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde uyarı grevi yapacak

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Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, odacı eksikliğine çözüm üretilmediği gerekçesiyle, Pazartesi günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapacak.

Sendikaların ortak açıklamasında, “uzun zamandır gündeme getirilen Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki odacı eksikliği sorununa hükümetin çözüm üretmemesinden dolayı 4 Mart Pazartesi 09.00 – 12.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesinde uyarı grevi yapılacaktır” denildi.

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