UYARI GREVİ YAPACAKLAR!
Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, Lefkoşa Kaza Mahkemesinde uyarı grevi yapacak
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Kamu-Sen, KTAMS ve Kamu-İş, odacı eksikliğine çözüm üretilmediği gerekçesiyle, Pazartesi günü Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde uyarı grevi yapacak.
Sendikaların ortak açıklamasında, “uzun zamandır gündeme getirilen Lefkoşa Kaza Mahkemesindeki odacı eksikliği sorununa hükümetin çözüm üretmemesinden dolayı 4 Mart Pazartesi 09.00 – 12.00 saatleri arasında Lefkoşa Kaza Mahkemesinde uyarı grevi yapılacaktır” denildi.
Etiketler : Kamu-Sen, KTAMS, Kamu-İş, uyarı grevi
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