Uyurken bunu yapıyorsanız doktora görünün!

Diş gıcırdatma genellikle uyku sırasında meydana geldiğinden, çoğu insan dişlerini gıcırdattığının farkında değildir. Çoğu zaman insanlar geceleri gıcırdatma sesini duyan sevdiklerinden dişlerini gıcırdattığını öğrenir. Peki, Diş gıcırdatma için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik…

DİŞ GICIRDATMA NEDİR?

Diş gıcırdatma uykuya bağlı hareket bozukluğu olarak tanımlanır. Tıp dilinde “bruksizm” denilen diş gıcırdatma, hafif olduğu sürece tedavi gerektirmeyebilir. Bununla birlikte, bazı insanlarda, diş gıcırdatma, çene bozukluklarına, baş ağrısına, dişlerin hasar görmesine ve diğer sorunlara yol açacak kadar sık ve şiddetli olabilir.

DİŞ GICIRDATMA NEDEN OLUR?

Diş gıcırdatma stres ve anksiyeteye bağlı olarak gerçekleşebildiği gibi, genellikle uyku esnasında görülüyor. Uyku esnasında görülen diş gıcırdatma genellikle normal olmayan bir ısırma eylemi veya eksik veya kırık bir dişten kaynaklanır. Diş gıcırdatmanın nedenlerinden biri de uyku apnesi gibi uyku problemleridir.

DİŞ GICIRDATMADA RİSK FAKTÖRLERİ

Aşağıdaki faktörler, diş gıcırdatma (bruksizm) riskinizi artırır:

Stres

Artan endişe, stres, öfke ve hayal kırıklığı dişlerin gıcırdatılmasına neden olabilir.

Yaş

Diş gıcırdatma küçük çocuklarda yaygındır, ancak genellikle yetişkinlik döneminden geçer.

Kişilik tipi

Agresif, rekabetçi veya hiperaktif olan bir kişilik tipine sahip olmak, diş gıcırdatma riskinizi artırabilir.

İlaçlar ve diğer maddeler

Diş gıcırdatma, bazı antidepresanlar gibi bazı psikiyatrik ilaçların nadir görülen bir yan etkisi olabilir. Tütün içmek, kafeinli içecekler, alkol içmek veya eğlence amaçlı ilaçlar kullanmak, riski artırabilir.

Diş gıcırdatma aileden geçebilir

Diş gıcırdatma ailelerde ortaya çıkma eğilimindedir. Eğer diş gıcırdatıyorsanız, ailenizin diğer üyelerinde de bruksizm vardır veya bir geçmişe sahip olabilir.

Diğer bozukluklar

Diş gıcırdatma, parkinson hastalığı, demans, gastroözofageal reflü bozukluğu (GERD), epilepsi, gece terörü, uyku apnesi gibi uyku ile ilgili bozukluklar ve dikkat eksikliği / hiperaktivite bozukluğu (DEHB) gibi bazı ruh sağlığı ve tıbbi bozukluklarla ilişkilendirilebilir.

DİŞ GICIRDATMA İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Eğer dişlerinizi gıcırdattığınızdan şüpheleniyorsanız veya sevdikleriniz sizi bu konuda uyardıysa; dişleriniz veya çenenizle ilgili başka endişeleriniz varsa, diş hekimine başvurmanız gereklidir.

DİŞ GICIRDATMASINI ÖNLEMEK İÇİN

Diş hekiminiz, uyku sırasında dişlerinizi gıcırdatmamanız için için size bir ağızlık verebilir.

Stres size dişlerinizi gıcırdatmanıza neden oluyorsa, doktorunuza veya diş hekiminize stresi azaltmak için seçenekler hakkında danışın. Terapi görmek, egzersiz programına başlamak, meditasyon yapmak veya kas gevşeticiler kullanmak önerilebilecek seçeneklerden bazılarıdır.

Diş gıcırdatma uyku probleminden kaynaklanıyorsa çözüm için araştırma yapın.

Diş gıcırdatmanızı önlemeye yardımcı olacak diğer ipuçları şunlardır:

– Kola, çikolata ve kahve gibi kafein içeren yiyecek ve içeceklerden kaçının veya kesin.

– Alkolden uzak durun. Diş gıcırdatma, alkol tüketiminden sonra yoğunlaşma eğilimindedir.

– Yiyecekler dışında; kalem, tükenmez kalem veya yiyecek olmayan herhangi bir şey çiğnemeyin. Sakız çiğnemeyi azaltın çünkü bu çene kaslarınızın daha fazla kullanılmasına ve geceleri de dişlerinizi daha fazla gıcırdatmanıza sebep olur.

– Eğer gün boyunca dişlerinizi sıktığınızı veya gıcırdattığınızı fark ederseniz, dilinizin ucunu dişlerin arasına yerleştirin. Bu uygulama çene kaslarınızı gevşetmenize yardımcı olur.

– Geceleri çene kaslarınızı gevşetmek için iki kulak memenizin uçlarından çenenizi örtecek şekilde sıcak bez koyun.