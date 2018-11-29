UYUŞTURUCU OPERASYONU!

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre , dün saat 15:00 sıralarında, Yeniboğaziçi’nde M.G.(E-42)’ye ait ikametgahta yapılan aramada MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 368 adet hap bulunarak emare olarak alınmıştır.

Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan R.K.(E-48), M.K.K.(E-46), G.G.(E-22) ve Y.D.(K-47) tutuklanmış olup,polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.