UYUŞTURUCU PARTİSİ YARIM KALDI!

Lapta’da bir evde uyuşturucu partisinde yakalanan 4 kişi hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahkeme zanlılardan 3’nü cezaevine gönderirken birini teminata bağladı.

Devrim DEMİR

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından Lapta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan Ümit Ertuğrul, Hikmet Ayhan Selçuk, Mehmet Dikmen ve Alpay Sadrazam aleyhindeki soruşturma tamamlandı.

Zanlıların tutukluluk süresi dün dolarken, teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Polis, tutukluluk süresinde zanlı Mehmet Dikmen’in ülkede kaçak olduğunu beyan ederken, Hikmet Ayhan Selçuk’u ise 7 Şubat tarihinde aftan yararlandığını ancak hiçbir işlem yaptırmadığı için kaçak olarak kayıtta olduğuna dikkati çekti.

Yargıç Hazan Aksun, zanlı Selçuk ve Dikmen’in ülkede kaçak zanlı Ümit Ertuğrul’un ise benzer suçlardan askıda davası olduğunu belirterek yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Aksun, aynı operasyonda yakalanan Alpay Sadrazam’ın ise davası görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak KKTC vatandaşı 1 kişinin imza edeceği 30 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Suçüstü yakalanmışlardı

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis çavuşu Barış Duman, zanlıların Lapta’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda tutuklandıklarını anlattı.

Duman, evde tespit edilen zanlılardan Ümit Ertuğrul’un üzerinde yapılan aramada 10 gram bonzai, Hikmet Ayhan Selçuk’un avuç içine sakladığı içinde bonzai olduğuna inanılan 10 adet sarma sigara tespit ettiklerini söyledi.

Duman, evde devam eden aramalarda salonda masa üzerinde 2 gram bonzai ve içinde uyuşturucu olduğuna inanılan 4 adet sarma sigara ve yarım gram bonzai, mutfak bölümünde tezgâh üzerinde ise, uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişeler ve yarım gram bonzai bulunduğunu anımsattı.

Dikmen ve Selçuk ülkede kaçak yaşıyor

Soruşturmayı yürüten polis çavuşu Duman, operasyon anında evde tespit edilen Mehmet Dikmen’in uyuşturucu suçundan 2015 yılında 1 yıllık hapislik cezasının ardından 2016 yılında ülkeden ihraç edildiğini kaydetti.

Duman, yapılan soruşturmada Dikmen’in Temmuz ayında Mağusa Limanı’ndan yasal olmayan yollardan yeniden ülkeye giriş yaptığını ve kaçak olduğuna vurgu yaptı.

Duman, zanlı Hikmet Ayhan Selçuk’un ise 7 Şubat tarihinde aftan yararlandığını ancak hiçbir işlem yaptırmadığını belirterek, kayıtlara kaçak olarak geçtiğini belirtti.

Soruşturma tamamlandı

Duman, zanlı Ümit Ertuğrul’un ise benzer suçlardan askıda davası olduğunu, serbest kalması durumunda benzer suçları işleyebileceğine dikkati çekti.

Zanlı Alpay Sadrazam’ın KKTC’de yerleşik olduğuna dikkati çeken Duman, Sadrazam’ın mahkemenin uygun göreceği bir teminata, Selçuk, Ertuğrul ve Dikmen’in ise yargılanıncaya kadar 2 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

Havadis