UYUŞTURUCU VERİP TECAVÜZ EDİLDİ İDDİASI

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre; Mağusa’da bir öğrenci yurdunda meydana geldiği iddia edilen tecavüz ve uyuşturucu olayıyla ilgili olarak 4 kişi tutuklandı.

Geçtiğimiz günlerde bir öğrenci yurdunun C-315 numaralı odasında baş harfleri R.A olan genç kıza, ırzına geçilmesi maksadıyla Muath Owdetallah tarafından uyuşturucu verildiği ve Mahmoud Alreefi’nin isemüşteki R.A’nın doğaya aykırı şekilde zorla ırzına geçtiği iddia edildi. Olayın önceki gün polisin bilgisine gelmesi üzerine ise R.A’ya tecavüz ettiği iddia edilen Mahmoud Alreefi ile müşteki R.A’nın ırzına geçilmesi amacıyla müştekiye uyuşturucu verdiği iddia edilen Muath Owdetallah tutuklandı. Zanlı Alreefi ile Owdetallah’ın polise verdiği ifadeler doğrultusunda olay günü uyuşturucu kullandıklarını iddia ettikleri müşteki R.A ve arkadaşı H.K de Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından tutuklandı. Zanlı Mahmoud Alreefi ve Muath Owdetallah “Irza geçme”, “Cinsel saldırı” ve “Darp” suçlarıyla, hem müşteki hem de zanlı konumunda bulunan R.A ve H.K ise “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. Mahkeme huzuruna çıkarılan tüm zanlılar aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Yürütülen tahkikatta zanlı Alreefi’nin KKTC’de kaçak olduğu da tespit edildi.

Önce darp, sonra cinsel saldırı ve cinsel tecavüz

Meselenin soruşturmasını yürüten Polis Çavuşu Eren Erdelhan, zanlı Mahmoud Alreefi’nin, 22 Aralık 2019 tarihinde, saat 05:00 raddelerinde Mağusa’daki bir öğrenci yurdunda bulunan C-315 numaralı oda içerisinde, konu odada ikamet eden ve yaklaşık 2 haftadır tanıdığı baş harfleri R.A olan kızı elleri ile yatağa bastırıp darp ettiğini söyledi. Zanlı Alreefi’nin akabinde R.A’nın vücudunun muhtelif yerlerini öperek cinsel saldırıda bulunduğunu belirten Erdelhan, R.A’nın rızası olmaksızın doğaya aykırı şekilde ırzına geçtiğini açıkladı. Erdelhan, olayın polise 25 Aralık 2019 tarihinde bildirildiğini söyleyerek, aynı gün zanlı Alreefi ile müştekinin ırzına geçilmesi maksadıyla müştekiye uyuşturucu madde veren zanlı Muath Owdetallah’ın tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Zanlıların gönüllü ifade verdiğini söyleyen Erdelhan, verdikleri ifadelerin itiraf nitelikli olmadığını ve suçlamaları kabul etmediklerini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Erdelhan, zanlı Alreefi ile Owdetallah’ın tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı Alreefi: “Bir hataydı”

Mahkemede söz alan zanlı Mahmoud Alreefi özür dileyerek “Bu benim için bir hataydı. Çok üzgünüm. Bu ilk ve sondu” şeklinde kendini savundu.

Müşteki kız ve arkadaşı da uyuşturucu suçundan mahkemeye çıkarıldı

Polis memuru Hasan Derman, “Irza geçme”, “Cinsel saldırı” ve “Darp” suçlarından dolayı Adli Şube tarafından tutuklanan Mahmoud Alreefi ve Muath Owdetallah’dan yapılan sorgulamada 22 Aralık 2019 tarihinde, saat 03:20 raddelerinde zanlı R.A’nın Hintkeneviri türü uyuşturucu madde istemesi üzerine Muath Owdetallah’ın, zanlı R.A’nın kalmakta olduğu C-315 numaralı odaya gittiğini ve zanlı H.K ile birlikte uyuşturucu maddeyi sigara yaparak içtiklerini söylemesi üzerine zanlı R.A ve H.K’nin 25 Aralık 2019 tarihinde tutuklandıklarını açıkladı. Zanlı R.A ile H.K aleyhine yürütülen tahkikatın yeni başladığını ifade eden Derman, zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Bugün yeniden mahkemeye çıkarılacaklar

Mağusa Kaza Mahkemesi Kıdemli Yargıcı Çiğdem Güzeler, “Irza geçme”, “Cinsel saldırı” ve “Darp” suçlarıyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı Mahmoud Alreefi ile Muath Owdetallah’ın ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçuyla ilgili olarak mahkemeye çıkarılan zanlı R.A ile H.K’nin tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.