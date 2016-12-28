UYUŞTURUCUYU KİME GETİRDİĞİNİ SÖYLEMİYOR!

Güney Kıbrıs vatandaşı Arvin Moradi, kuzeyde 60 gram hintkeneviriyle yakalandı

Emine UYSAL

Güney Kıbrıs vatandaşı olan ve güneyde askerlik görevini yapan Arvin Moradi, kuzeyde uyuşturucu madde ile yakalandı.

"Kanunsuz uyuşturucu madde (hintkeneviri) ithal ve tasarrufu" suçlamasıyla gözaltına alınan Moradi, dün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Kıdemli Yargıç Tacan Reynar'ın huzurunda görüşülen davada KKTC Başsavcılığı adına savcı İlhan Damdelen, tanık olarak Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Mehmet Sevinç'i dinletti.

Mahkemede yeminli şahadet veren Sevinç, 26 Aralık'ta saat 20.50'de İplik Pazarı Sokak'ta Narkotik ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda zanlı Arvin Moradi'nin tasarrufunda 60 gram hintkeneviri olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis memuru Mehmet Sevinç, zanlının Güney Kıbrıs vatandaşı olduğunu ve vatani görevini yaptığını söyledi.

“50 Euro'ya alıp, kuzeye ithal etti”

Mehmet Sevinç, zanlının konu maddeyi Güney Kıbrıs'ta 50 Euro karşılığında satın alıp, kuzeye ithal ettiğinin tespit edildiğini kaydetti.

Sevinç, zanlının gönüllü ifade verdiğini ancak konu maddeyi kime getirdiğinin araştırılması gerektiğine vurgu yaptı.

Zanlının serbest kalması halinde, tahkikata olumsuz etki edebileceğini belirten Sevinç, tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Savcı: Çok yönlü tahkikat yapılacak

Savcı İlhan Damdelen, zanlının yakalandığı miktarın yüksek olduğuna ve tahkikatın çok yönlü devam ettiğine vurgu yapıp, zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Levent Kızılduman, olayla bağlantılı Rum tarafında da operasyon yapılıp, yapılmadığını sordu.

Polis memuru Mehmet Sevinç, tahkikatın gece başladığına vurgu yapıp, henüz böyle bir bulguları olmadığını söyledi.

Avukat Kızılduman, üç günlük tutukluluk talebine itiraz etmedi. Kıdemli Yargıç Tacan Reynar, zanlının tahkikat amaçlı üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.

Kıbrıs Gazetesi