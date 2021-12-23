Uzmanlardan hamilelere Omicron uyarısı

Tüm dünyada yapılan araştırmalar, hamile kadınların corona virüsü aşısı olmaya 'uzak baktığını' gösterse de uzmanlar, Omicron varyantının etkileri konusunda uyarıyor...

Son dönemde tüm dünyada Omicron varyantı endişesi yaşanırken, hamile kadınlar için de risk her geçen gün geçtikçe artıyor.

Doğmamış çocuklara yönelik kafa karıştırıcı iddialar ve yanlış bilgilerle karşı karşıya kalan kadınların çoğunluğunun corona virüse karşı aşılardan uzak durduğu belirtildi. İngiltere’de hamile annelerin yüzde 75’i ve ABD’de yaklaşık yüzde 65’i aşılanmayı reddetti

Ancak uzmanlara göre, hamile kadınlar, hızla yayılan Omicron varyantı dünyayı sararken, enfeksiyon kapma ve hastalığın şiddetli formlarına maruz kalma riski en yüksek olan gruplar arasında yer alıyor.

ÖLÜMLERİN ÇOĞU AŞISIZLAR ARASINDA

Geçen hafta yayınlanan rakamlara göre, Mayıs ve Ekim ayları arasında İngiltere’de en az 17 hamile kadın ve dört bebek Covid-19’dan hayatını kaybetti. Bu süre zarfında yoğun bakıma alınan hamile kadınların yüzde 98’i ise aşısızdı.

İngiltere’nin baş tıbbi danışmanı Chris Whitty 16 Aralık’ta milletvekillerine verdiği demeçte, “Hamile kadınlarda aşılama oranları iç karartıcı derecede düşük ve bunun sonucunda yüksek sayıda kadın ciddi zararlar gördü” dedi.

Bloomberg yayın kuruluşu tarafından ele alınan yazıda, yedi aylık hamile olan Londralı avukat Antonia ele alındı. Antonia’nın hamile kalmadan önce ilk aşısını yaptırdığı ancak hamilelik sonrası ikinci aşısı için mücadele etti, ancak sonunda yaptırdı.

UZUN VADEDE SAĞLIK SORUNLARI

İkinci çocuğunu doğuran ve soyadını açıklamak istemeyen 38 yaşındaki Antonia, “O kadar gergindim ki birçok kez aşı yaptırdım ve aşıyı iptal ettim” dedi. Antonia, “Buradaki benim hayatım değil, başka birinin hayatı hakkında kararlar alıyorum” diye düşündüm” dedi.

İngiltere’de yapılan araştırmalar, aşı olmayan kadınlarda, hamile kadınlarda vücutlarının fetüsü büyütme çabalarıyla ortaya çıkan bağışıklığı baskılama durumunu etkilediğini ortaya çıkardı. Aynı zamanda anne adayı için uzun vadeli sağlık sorunları olasılığını da artırdığı belirlendi.

HAMİLE KADINLAR İÇİN RİSK DAHA FAZLA

Kraliyet Doğum ve Jinekologlar Koleji başkan yardımcısı Pat O’Brien, birçok anne bakımı uzmanının bunun geldiğini gördüğünü söyledi. O’Brien, “İlk günden itibaren, SARS ve grip gibi diğer solunum yolu virüslerinin yarattığı risklerin hamile kadınlarda diğer insanlardan daha çok olabileceğinden endişe duyduk” dedi.

Türkiye de dahil tüm dünyada kullanılan corona virüsü aşı üreticisi Pfizer da hamile kadınlar üzerinde araştırmalar yaptı. Pfizer, “Yetkililer doğmamış çocukları ortaya çıkarmadan önce aşıların genel nüfusta güvenli olduğu gösterilmelidir.” dedi. Özellikle aşı hakkındaki yanlış söylemlere ve bilgi eksikliğine dikkat çekti.

ÖLÜ DOĞUM VE DÜŞÜK ETKİSİ YOK

İngiltere’de bir kadın doğum doktoru olan Laura Magee, plasental gelişimdeki bir protein ile virüs üzerindeki spike protein arasındaki benzerliğin, aşıdan gelen antikorların plasentaya saldırabileceği endişesini artırdığını, ancak çalışmaların durumun böyle olmadığını gösterdiğini söyledi. Magee, “Aşıyı kabul etmenin bir sonucu olarak yaptığınız antikorların plasenta gelişimine müdahale edeceğinden endişe duymanın hiçbir temeli yok” dedi.

Klinik araştırmalar, aşıların doğurganlık üzerinde hiçbir etkisi olmadığını da ortaya çıkardı. İngiltere Sağlık Güvenliği Kurumu’ndan alınan verilere göre, ölü doğumlar veya düşük için de bir etki bulunamadı.

sözcü.com.tr