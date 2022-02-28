Uzmanlardan Omicron uyarısı

Covid-19'un en hızlı mutasyona uğrayan türü olan Omicron varyantı, çeşitli semptomlarla kendini belli ediyor. Uzmanlar, vücuttaki iki bölgede olan ağrının Omicron'a işaret ettiği konusunda uyardı.

Alfa, Beta, Delta, Gamma, Omicron… Covid-19’un, 2021 sonbaharında ortaya çıkan yeni türü Omicron varyantı tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Peki Omicron varyantı nasıl anlaşılır? Belirtileri nelerdir? Kas ağrısı yapar mı? Times of India, Omicron varyantının en sık rastlanan işaretlerini derledi. İşte o belirtiler…

1. Kas ağrısı, Omicron varyantının ortak bir belirtisidir.

Tüm dünyada hızla yayılan Omicron varyantı, şu anda yeni Covid-19 enfeksiyonu vakalarının çoğunun nedenidir. Bulaşıcılık oranının yüksekliği nedeniyle daha hızlı yayılıyor. Belirtileri de soğuk algınlığı ile örtüştüğü için bazen enfeksiyonu teşhis etmek zorlaşıyor ve tedavide gecikmelere görülüyor. Araştırmalara göre, Omicron varyantı aslında çoğu durumda solunum sorunlarına bile yol açmaz. Bu varyantta genellikle kas ağrıları yaşanması muhtemeldir.

2. Omicron varyantının ortak belirtileri nelerdir?

Kas ağrıları, Covid-19’un yaygın bir semptomu olarak kaydedildi. Omicron varyantında da, hastalar kas ağrısı ve gerginliği yaşarlar. Omicron vakalarının ilk bildirildiği Güney Afrika’daki doktorlara göre, ilk başta çoğu insan Miyalji olarak bilinen kronik kas ağrısı şikayetleriyle geldi. Omicron vakalarının dünya genelinde artması esnasında toplanan verilere göre, çoğu insan şiddetli kas ağrısı ile birlikte hafif solunum semptomları yaşıyor. Burun akıntısı, vücut ağrıları, göğüs ağrısı, sırt ağrısı ve yorgunluk da genellikle Omicron varyantı ile ilişkilidir.

3. Acıyı hissedebileceğiniz iki bölge neresidir?

Omicron varyantında insanların ağrı hissettiği en yaygın iki alan, bacaklar ve omuzlardır. Son iki yılda, Covid-19’un vücudun herhangi bir bölümünü etkileyebileceği bulgusu biliniyordu, ancak Omicron varyantı söz konusu olduğunda, bacaklar ve omuzlar yaygın olarak etkilenen bölgeler olarak öne çıkıyor. ZOE COVID Study’ye göre, Omicron sırasında kas ağrılarından şikayet eden kişiler bunu çoğunlukla bacaklarda ve omuzlarında hissediyorlar.

4. Omicron varyantı sırasında ağrı nasıl hissettiriyor?

Omicron virüsünün yol açtığı ağrılar çeşitli şekillerde ortaya çıkabilir, ancak çoğu zaman hastalıktan kurtulana kadar gelip gidebilen yaygın bir vücut ağrısı olarak öne çıkar. Omicron varyantı ile enfekte olan bazı kişiler, uyuşukluk, uyuşma gibi garip hislerden ve bacaklarda güçsüzlükten şikayet ederler. Hastalar omuzlarında da ağrı, sertlik, uyuşukluk hissettiler. Bacaklardaki ve omuzlardaki zayıflık da Omicron varyantının açıklayıcı bir işareti olabilir.

5. Omicron varyantında kas ağrısı neden yaygındır?

Uzmanlar, viral enfeksiyon durumunda kas ağrısının yaygın bir semptom olduğuna ve Covid-19’un bir istisna olmadığına inanıyor. Ancak vücut ağrısı vakalarındaki artış, birden fazla faktöre bağlı olabilir. İnflamasyon aracılara bağlı olabilir veya belki de mutant varyant, kas-iskelet sistemini önceki varyanttan daha fazla etkileyebilir. Virüs kas-iskelet sistemini etkilediğinde, genellikle kasları, kemikleri, eklemleri ve bağları ele geçirerek ağrı ve sızılara yol açar. Omicron varyantında vücut ağrısı çok yaygın olsa da, viral enfeksiyonun ilk beş belirtisi olarak kabul edilmez. Burun akıntısı, baş ağrısı, yorgunluk, hapşırma ve boğaz ağrısı, Omicron varyantının dikkat etmeniz gereken ilk belirtileridir.

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