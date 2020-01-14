VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP
Kaburga kemiği kırıldı!
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Vahim zarar ve ciddi darp
13.01.2020 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda B.D.(E-28), aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı A.D.(K-44)’yi ciddi şekilde darp edip, iki adet kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
Etiketler : Vahim zarar, ciddi darp
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