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VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

Kaburga kemiği kırıldı!

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Vahim zarar ve ciddi darp

13.01.2020 tarihinde, Karaoğlanoğlu’nda B.D.(E-28), aralarında çıkan tartışma sonucunda arkadaşı A.D.(K-44)’yi ciddi şekilde darp edip, iki adet kaburga kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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