VANDALLAR İŞ BAŞINDA!

Lefkoşa’da son dönemde belediye park ve bahçeleri yeniden elden geçirerek, halkın kullanımına sunarken, bazı kendini bilmezler yakıp yıkıp döküyor

Lefkoşa’da Dereboyu Caddesi üzerinde bulunan Kumsal parkına dadanan bazı kendini bilmezlerin neden olduğu manzara bölge sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Belediye tarafından yeniden düzenlenen parkın, çocuk oyun alanında kurulan içki sofrasından arta kalanları görüntüleyen bir vatandaş, fotoğrafları sosyal medyada paylaşarak tepkisini dile getirdi.

İç şişeleri çocuk oyun parkında gelişi güzel bırakılırken, plastik kaydıraklar da ateşle tahrip edildi. Bölge sakinleri 356 gün 24 saat görevde olan zabıta v polis ekiplerinin bu manzaraya neden olan Vandalları bulup ortaya çıkarmasını istedi.