VATANDAŞIN HASTANE İSYANI!

Mağusa Devlet Hastanesi’ne kan tahlili, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ise kemik taraması yapılması için ulaşan bir vatandaş her iki hastaneden de hizmet alamadığını, özele gitmek zorunda kaldığını savundu.

Mağusa Devlet Hastanesi’ne kan tahlili yaptırmak için giden bir vatandaş ilaç olmadığı gerekçesiyle tahlil yaptıramadığını ifade ederek, mecbur tahlillerini özelde yaptırmak zorunda kaldığını belirtti. Gazetemize ulaşan Mağusa’da ikamet eden aynı vatandaş, bu hafta başında ise annesine kemik taraması yapılması için Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ni sürekli aramasına rağmen telefonlara kimsenin bakmadığını, büyük uğraşlar sonucu telefonu açan bir kişinin kendisine yardım edeceğini söylediğini, ancak onun da günün sonunda makinenin bozuk olduğu bilgisini verdiğini kaydetti.

“Devlet hastanelerinden hizmet alamıyoruz”

Her iki sağlık kontrolünü de özelde yaptırmak zorunda kaldıklarını söyleyen vatandaş, “Biz bu ülkenin yurttaşı olarak vergilerimizi gününde ödüyoruz. Hakkımız olan devlet hastanelerinden yararlanamıyoruz.

Bütün işimizi özelde yaptırmak zorunda kalıyoruz. Parası olan var, olmayan var ” diye konuştu.

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