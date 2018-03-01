VATANDAŞIN SEYRÜSEFER İSYANI!

Seyrüsefer kağıdını gönderen vatandaşlar “Bu ödediğim seyrüsüfer ücretini gören bir Iraklı arkadaşım benimle alay edercesine ‘Siz arabalarınızı satın almıyorsunuz. Bu ücretle devletten kiralıyorsunuz’ demişti” diyerek 12 yaşındaki aracı için bir asgari ücret tutarında ödeme yapmasının kabul edilir olmadığını savundu.

Ödedikleri seyrüsefer ücretlerinin karşılığı olan yol hizmetlerinin ise hiç yapılmadığını iddia eden vatandaşımız, yeni hükümetten bu konuda bir düzenleme yapmasını istediler.

Halkın Sesi