VERİLEN ŞANSI DEĞERLENDİRMEDİ!

Girne Ağır Ceza Mahkemesi, denetimli serbestlikten yararlanan ve imza yükümlülüğünü yerine getirmeyen Mert Altınok aleyhindeki kararını açıkladı

Devrim DEMİR

Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Denetimli Serbestlik Yasası’ndan faydalanarak serbest kalmasına rağmen, denetimli serbestlik şartlarını ihlal eden Mert Altınok’a müsamaha tanımadı.

Denetimli Serbestlik şartlarını ihlal eden sanık Mert Altınok, dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin karşısına çıkarıldı. Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın karar oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Erdinç Akyener hazır bulundu.

Mahkemenin verdiği şansı değerlendirmedi

Denetimli serbestlik şartlarını ihlal eden sanık Mert Altınok, 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Sanık aleyhine verilen kararı okuyan Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu, sanığın ispat-ı vücut yükümlülüğünü yerine getirmediğini ifade etti.

Sanığın kendisine tanınan denetimli serbestlikten yararlanma hakkını değerlendirmediğini belirten Beyoğlu, söz konusu sanığın hem mahkemenin zamanını hem de devletin imkânlarını boşa harcadığını vurguladı.

Havadis