VİNÇ İLE KAMYONET ÇARPIŞTI!
Facianın eşiğinden dönüldü!
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Onur Ulağ
Girne’ye bağlı Karaoğlanoğlu’na dün vinç ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada facianın eşiğinden dönüldü.
Yüreklerin ağızlara geldiği kazada, araç sürücülerinden Kazım Kara yaralandı. Kaza, dün saat 11.30 sıralarında 41 yaşındaki Adem Seven’in yönetimindeki vinç ile kavşakta durmadan yola çıkması ve bu esnada normal yolunda seyreden Kazım Kara (E-49) yönetimindeki HS 546 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu meydana geldi.
Araçlarda büyük çapta maddi hasarın oluştuğu kaza ile ilgili başlatılan polis soruşturması devam ediyor.
Öte yandan yaralı vaziyette Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kazım Kara’nın hayati tehlikesinin bulunmadığı ve müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
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Etiketler : vinç, kamyonetin çarpışması, kaza, Girne
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