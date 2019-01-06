Virajı alamadı refüje çıktı

Yeni Bakış Gazetesi’nden Ahmet İkidereli’nin haberine göre; Girne - Lefkoşa Anayolunda dün akşam saat 23.00 sularında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Girne - Lefkoşa Anayolu 8-9 Kilometreleri arasında, Mehmet Uygar Dural’ın yönetimindeki 28 RB 222 plakalı araç ile Lefkoşa istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip orta refüj içerisinde bulunan çelik bariyerelere çarpıp tekrar aynı şerit içerisinde durması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle çelik bariyer koparak karşıya savruldu

Çarpmanın etkisiyle kopup savrulan çelik bariyer karşı istikametten gelmekte olan Zalihe Sipahi yönetimindeki HP 933 plakalı aracın ön kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan 28 RB 222 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alihan Kuş ve Saygın Karaahmetoğlu kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavileri sonrası müşahede altına alındı.Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.