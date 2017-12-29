"VURGUN PANİĞİ!"

Gazimağusa Serbest Liman bölgesinden operasyon yöneten Çiftlik Bank’ın piyasadan yüz milyonlarca lira topladığı iddiaları ortalığı karıştırdı

Teoman TURAN-Hüseyin ÇİÇEK

Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) suç duyurusuyla gündeme gelen “Çiftlik Bank”ın çatı şirketinin KKTC’de olduğu ortaya çıktı.

Bir sanal oyun olan, üyelik sistemiyle faaliyetlerini sürdüren Çiftlik Bank, sanal çiftlik hayvanlarına yatırım yapılmasını sağlayıp, elde ettiği paralarla reel yatırım yaptığına ve para yatırıp üye olan kişilere yüksek meblağlarda ödeme yapacağına dair vaatler veriyor.

Bu yolla binlerce kişiyi üye yapıp, milyonlarca lira toplayan direktörlüğünü Bursalı Mehmet Aydın’ın yaptığı Çiftlik Bank ve bağlantılı diğer şirketlerin, Nisan 2017 tarihinde Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’nde kurulan "Fame Game Software Ltd" isimli şirketin çatısı altında toplandığı belirlendi.

Başvuruyu yaptı, izni aldı

Yapılan araştırmada "Fame Game Software Ltd" isimli şirketle ilgili önemli detaylara ulaştı. Elde edilen bilgilere göre; Çiftlik Bank'ın direktörü Mehmet Aydın 2017 yılında şirket açmak için Gazimağusa Serbest Liman Bölgesi’ne müracaat etti. Liman yetkilileri Aydın’ın başvurusu üzerine Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı ile iletişime geçerek Famegame Software Ltd. isimli başka bir şirketin olup olmadığını sordu. Bakanlık, bu isimde bir şirket olmadığını, talep edilen iznin verilebileceğine dair liman yetkililerine bilgi verdi.

Amaç vergi kaçırmak mı?

Yapılan araştırmalar sonrası bakanlık tarafından verilen tescille 4 Nisan 2017 tarihinde Famegame Software Ltd. şirketi Serbest Liman Bölgesi’nde kuruldu. Üç ortaklı olarak kurulan şirkette Mehmet Aydın’ın yüzde 80, Fatih Aydın isimli şahsın yüzde 20 hissesi bulunurken, üçüncü ortak Savaş Yıkılmaz’ın ise hisse sahibi olmadığı öğrenildi.

Aydın kardeşlerin, şirketi Serbest Liman Bölgesi’ni kurmasındaki amacın ise vergi kaçırmak ve vurgun olduğu öne sürüldü. Çünkü mevzuata göre, Serbest Liman Bölgesi’nde kurulan şirketlerden lisans ücreti alınmıyor.

Şirketin KKTC ofisi hakkındaki ulaşım bilgileri

Şirket KKTC’deki faaliyetleri hakkında da web sitesi üzerinden duyurular yapıyordu. İletişim bilgisi olarak: kktc@ciftlikbank.com ve SLBT No:660 Serbest Liman ve Bölgesi No:648 Gazimağusa/KKTC verildi.

SPK, suç duyurusunda bulundu

Yüzlerce kişiden milyonlarca lira topladıkları belirtilen KKTC menşeli şirket hakkında Türkiye’de yapılan suç duyurusunda hileli işlemler yapıldığı belirtilerek, sisteme para yatıranların zarara görebileceği kaydedildi. SPK, Çiftlik Bank hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu. SPK'dan yapılan açıklamaya göre; Çiftlik Bank sistemi için piramit satış sistemi değerlendirmesi yapıldı.

Sanal saadet zinciri mi?

Çiftlik Bank adı altında www.ciftlikbank.com ve www.ciftlikbank.web.tr adresli internet siteleri ile Çiftlik Bank ile ilişkili olduğu anlaşılan Çiftlik Bilgi İşlem Bilişim Tarım Hayvancılık Tic. Ltd. Şti., Fame Game Hayvancılık Sanayi ve Ticaret AŞ, Çanakkale Dora Gıda İçecek İnşaat Petrol Tarım ve Hayvancılık Turizm Ticaret Limited Şirketi ve Famegame Software Ltd. ünvanlı şirketler üzerinden yürütülen faaliyetlerin incelendiği ifade edildi. İnceleme sonucunda Çiftlik Bank adlı oyun platformunun, internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında kullanıcılara yüksek oranlarda getiriler vaat ettiği, yüksek oranlı getirinin kaynağı olarak hayvancılık sektöründe yapılan reel yatırımların gösterildiği açıklandı.

Büyük mağduriyetler yaşanabilir

Suç duyurusunda, “Söz konusu şirketlerin zarar ettiği görüldüğünden mevcut üyelere oyun içerisinde yapılması vaat edilen yüksek oranda ödemelerin gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığı; sayısı tam olarak tespit edilemeyen çok sayıda kişiden hayatın olağan akışına uygun olmayacak şekilde yüksek getiri taahhüdü yoluyla para toplandığı” kaydedildi.

Açıklamada, “kurulması yasaklanmış olan 'piramit satış sistemi'nin özelliklerini bünyesinde barındırması, hileli davranışlar yoluyla sisteme para aktaran şahısların zarara uğratılabileceği ve ileride büyük mağduriyetlere yol açabileceği hususları dikkate alınarak, Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç ihbarında bulunulmasına ve Tüketici Kanunu kapsamında gereğinin yapılması için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’na bilgi verilmesine karar verilmiştir" denildi.

Paralar Kıbrıs’a kaçırıldı idiası…

Suç duyurusunun ardından Çiftlik Bank'ın CEO'su olarak gündeme gelen Mehmet Aydın, şirketteki hissesinin tamamını, KKTC’de kurulan Fame Game Software Ltd şirketi bünyesindeki Fame Game Hayvancılık A.Ş isimli şirketine devretti. Hisse devri şirket hakkında ortaya atılan iddiaları kuvvetlendirirken, Çiftlik Bank'ın avukatı Duygu Sarısoy ise bazı basın yayın organlarına açıklama yaptı.

Sarısoy "Çiftlik Bilgi İşlem şirketi dışında başka bir şirketimiz daha var. Bu şirketleri Fame Game A.Ş. bünyesine alıyoruz. Keza, Fame Game'in bağlı olduğu Kıbrıs'taki şirketi de tasfiye edip tek muhattap olarak Fame Game A.Ş. kalacak. Bu şirketin tek sahibi Mehmet Aydın. Bu işlemlerin yapılması ile birlikte Mehmet Aydın şirketin yönetimine de girecek. Nitekim Fame Game'in Kıbrıs'taki şirkete bağlı olması çeşitli iddialara sebep oluyor. Bunu ortadan kaldırmak için tüm şirketler Fame Game bünyesinde toplanmış olacak" dedi.

Tüm şirketler KKTC’deki şirkete bağlı

Sarısoy, aslında ilk olarak Kıbrıs’taki şirketi kapatmayı planladıklarını ancak tescil süresi nedeniyle ilk olarak Türkiye’deki şirketten devir işlemlerine başlandığını ifade etti. Sarısoy, “Üç ay içerisinde Kıbrıs’taki şirket devir işlemlerini yapacak ve Mehmet Aydın, kısa süre sonra bu şirketin yönetimine tekrar girecek. Şu an tüm şirketlerin sahibi Kıbrıs’taki şirket oldu. Devirden sonra Türk Ticaret Kanunu’na bağlı bir şirket haline gelecek ve Kıbrıs merkezli olmamız nedeniyle ortaya atılan spekülasyonların da önüne geçmiş olacağız” diye konuştu.

Çiftlik Bank gerçeği

Çiftlik Bank aslında internet üzerinden oynanan sanal bir oyun. Kişiler siteye üye olduktan sonra sanal tarım yatırımları gerçekleştiriyor. Yatırdığı paraya göre, tavuk, arı veya keçi satın alıyor. Üyeler, sanal yatırımın ardından yüzde 40'a yakın kazanç elde ediyor. Reel ekonomik gerçeklerden uzak olan bu kazanç, Maliye’nin de radarında. Şirket, bu kazancın kaynağını "Üyeler adına gerçek hayatta hayvan satın alıp, buradaki kazancımızı paylaşıyoruz" sözleriyle açıklıyor. Burada da asıl kazanç üyelik sisteminden geliyor. Sistem içindeki ödeme trafiği ise “papara” adı verilen bir yazılım kullanılarak sağlanıyor.

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