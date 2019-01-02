YAĞIŞLAR SAAT 18:00'A KADAR ETKİLİ OLACAK!

Meteoroloji Dairesi, vatandaşları devam eden yağışlar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamada, bölgemizin alçak basınç sistemi ile soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, sağanak ve gök gürültülü sağnak yağışların yer yer kuvvetli olmasının ve metrekareye 21-50 kg yağış düşmesinin beklendiği belirtildi.Saat 18.00’e kadar sürmesi beklenen sağanak yağışlar nedeniyle vatandaşlar ve yetkililerin dikkatli olmaları istendi.Meteoroloji Dairesi, dün sabahtan bu sabaha kadarki sürede en çok yağışın metrekareye 80 kilogram ile Sipahi’de kaydedildiğini duyurdu.

Meteoroloji Dairesi şiddetli rüzgara karşı da uyarıda bulundu.

Bölgemiz denizlerinde Tausurs’ta Güney ve Doğu Delta ile Crusade’de Güney ve Batı’dan esen rüzgarın ‘7’ kuvvetinde ve ‘fırtınamsı’ rüzgar şeklinde devam etmesinin beklendiği ifade edildi.