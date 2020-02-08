YAĞMUR GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.

Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyredek.

Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.