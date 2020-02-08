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YAĞMUR GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

YAĞMUR GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!

Sıcaklık mevsim normallerinin altında!

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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyredek.
Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. 

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