YAĞMUR GELİYOR, SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!
Sıcaklık mevsim normallerinin altında!
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Meteoroloji Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre bugün; Bölgemizin alçak basınç sistemi ile oldukça soğuk ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava parçalı bulutlu yer yer sağanak yağmurlu geçecek.
Hava sıcaklığı mevsim normallerinin 3 ile 5 derece altında seyredek.
Rüzgar Kuzey ve Batı yönlerden orta kuvvetli zaman zaman fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.
Etiketler : Meteoroloji Dairesi, KKTC, hava durumu, 8 Şubat 2020
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