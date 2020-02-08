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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

ALTIN FİYATLARI YÜKSELİŞE GEÇTİ!

Altın...

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Altın corona virüsü salgınının genişlediğine ilişkin verilerin açıklanmasına bağlı olarak yükseldi. Gram altın 303 liraya ulaştı ve yatırımcısına kazandırdı. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor.

Geçtiğimiz hafta altın fiyatları hareketli günler yaşadı. Altın yakın zamandaki hızla düşüşünün ardından yatırımcıların yayılmaya devam eden corona virüsü endişeleriyle hafif yükseldi. İşte 8 Şubat tarihli gram ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 8 ŞUBAT

Gram altın: 303,75 Lira

Çeyrek altın: 494,64 Lira

Yarım altın: 989,28 Lira

Cumhuriyet altını: 2.027,00 Lira

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