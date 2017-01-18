Moldovalı mevkidaşı İgor Dodon ile düzenlediği basın toplantısında, Rusya'nın Trump karşı şantaj malzemesi olarak kullanabileceği bilgiler topladığına ilişkin iddialar hakkında ilk kez açıklamada bulunan Putin, "Bu, yalan haber. İstihbarat servilerimiz her Amerikalı milyarderin peşinden gitmiyor. Güzellik yarışmaları organize eden biri olan Trump'ın bir otel odasında kadınlarla buluştuğunu düşünmek zor" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Trump'ı tanımadığını, bu nedenle onu savunmak ya da ona saldırmak için bir sebebinin olmadığını belirten Putin, görevdeki başkan Barack Obama yönetimini ise Trump dosyası gibi iddialar üzerinden 'Trump'ın elini kolunu bağlamaya ve seçimlerdeki galibiyetinin meşruiyeti hakkında şüphe uyandırmaya çalışmakla' suçladı.

'TRUMP, MOSKOVA'YA GELİR GELMEZ SEKS İŞÇİLERİNE Mİ KOŞTU?'

Bunların yanı sıra Putin, 'Trump dosyasında' iddia edildiği gibi, Trump'ın Moskova'ya gerçekleştirdiği bir gezide otel odasında seks işçileriyle bir araya geldiğine inanmadığını da belirtti. Putin şu ifadeleri kullandı: "Trump Moskova'ya gelir gelmez seks işçilerine mi koştu? Birincisi, bahsettiğimiz kişi (Trump) yetişkin biri. İkinci olarak bu kişi, yıllarca güzellik yarışması düzenlemiş ve o nedenle de dünyanın en güzel kadınlarıyla iletişim kurmuş biri. O nedenle onun (Trump) otele gidip bizim kadınlarımızla buluştuğunu düşünmekte zorlanıyorum. Elbette, dünyanın en iyi olsalar da Trump'ın bunu yaptığından şüpheliyim."

'TRUMP'A KARŞI YALAN İÇERİK SİPARİŞ EDENLER FAHİŞELERDEN DAHA KÖTÜ'

"Fahişelik, çirkin bir sosyal olay. Fakat şu anda Trump'a karşı kullanılan yalan içerikleri sipariş eden kişiler ve bunları siyasal mücadele için kullananlar, fahişelerden daha kötü. Zira onların hiçbir ahlaki kısıtlaması yok" diye ekleyen Putin, bu durumun, ABD dahil olmak üzere Batılı ülkelerdeki siyasal elitlerin yozlaşmasının kanıtı olduğunu belirtti.

'BAZI İNSANLAR GİDERKEN VEDA ETMEZ, BAZILARIYSA VEDA EDİP GİTMEZ'

Putin, Obama yönetimi için de "Bazı insanlar giderken veda etmez, bazılarıysa veda edip gitmez. Mevcut ABD yönetimi, bana göre, ikinci gruba dahil" ifadelerini kullandı.

'TRUMP'IN GÖREVE GELMEMESİ İÇİN 'MAYDAN' DÜZENLEMEYE HAZIRLAR'

"ABD'de seçimlerin bitmesine, bu seçimlerin Trump'ın galibiyetiyle bitmesine rağmen çetin bir siyasi mücadelenin devam ettiğini gözlemliyoruz" diye devam eden Putin şunları söyledi: "Bunun birkaç amacı olduğu açık. Bunlardan birisi seçilmiş başkanın meşruiyetini zedelemek. Bana öyle geliyor ki bunu yapan insanlar Kiev'de eğitilmiş ve Trump'ın göreve gelmemesi için Washington'da bir 'Maydan' düzenlemeye hazırlar."