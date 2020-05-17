"Yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı"

Tepebaşı ve Kalkanlı bölgesinde çıkan yangının ardından Güzelyurt Kaymakamlığı’nda Başbakan Ersin Tatar, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, bazı bölge milletvekilleri, bölge polis, itfaiye, sivil savunma ve diğer ilgili daire yetkililerinin yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

Başbakan Ersin Tatar, toplantı öncesinde BRT’ye açıklama yaptı.

Başbakan Tatar açıklamasında, öğle saatlerinde Tepebaşı’nda çıkan yangının, rüzgarın etkisiyle süratle yayıldığını ve Kalkanlı’ya ulaştığını söyledi.Tatar, yangın söndürme çalışmalarına Türkiye’den 3, Güney Kıbrıs’tan ise 2 yangın söndürme aracının yardımcı olduğunu ifade etti.

Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını söyleyen Tatar, olağan üstü gayret gösteren herkese, itfaiye müdürüne ve ekibine teşekkür etti.

Çeşitli yerlerde küçük yangınların devam ettiğini dile getiren Tatar, farklı yerlerde çıkan yangınların sebebinin polis incelemesinin ardından netlik kazanacağını belirtti.

Başbakan Tatar, “Özel tankerler de bu çalışmalara katkı koydu. Zor bir gün geçirdik. Rüzgar da bu yangını yaydı. ODTÜ civarında yapılan çalışmalarla, yangının kampüs içine girmesi tamamen engellendi. Girseydi çok daha büyük bir sıkıntı yaşayabilirdik. Güzelyurt Kaymakamlığı’nda bir çalışma yapacağız. Sonra kamuoyu ile paylaşacağız” şeklinde konuştu.

Tatar, olağan üstü hava sıcaklığının arttığı bu günlerde vatandaşlara; dikkatli olmaları ve dışarıya izmarit atmamaları konusunda uyarıda da bulundu.Havanın çok sıcak olduğu süreçte yangın çıkma olasılığının yüksek olduğunu belirten Başbakan Tatar, “Sorumluluk istiyoruz” dedi.