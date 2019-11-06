YARALAMA VE KANUNSUZ BIÇAK TAŞIMAK

06.11.2019 tarihinde, saat 02:00 sıralarında Karaoğlanoğlu’nda, Tunalar Sokak üzerinde bulunan Elay Center isimli sitede, M.A.M.A.(E-29), aynı site içerisindeki 5 numaralı daireye ait pencere camı ile 11 numaralı daireye ait kapının camını vurup kırarak hasara uğrattıktan sonra, tasarrufunda bulunan bıçak ile aynı sitede sakin Ecem KOCADEVECİ’yi sol el serçe parmağından, Doğuş YILMAZ’ı sol omuz kısmından yaralamış ve apartmanın giriş katındaki otopark alanı içerisinde bulunan Aşkın Edip GÜLEN’e ait aracın kaportasına ve cam sileceklerine hasar vermiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.